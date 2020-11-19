В Воронеже искрящийся электрический кабель упал на автомобильную дорогу

Момент ЧП Фото: СОЦСЕТИ

19 ноября в Воронежа на перекрестке улиц 20-летия Октября и Кирова воспламенился электрический кабель, проходящий над магистралью. Отрезок провода от одного столба до другого резко вспыхнул и упал на проезжую часть. Благо, по предварительным данным, никто из очевидцев данного ЧП не пострадал. Кадры необычного происшествия разместили в социальных сетях.

В причинах случившегося теперь предстоит разобраться обслуживающей организации. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что по сигналу о проблеме на место незамедлительно прибыли сотрудники управы района, но к этому моменту искрения или горения уже не наблюдалось.

Данный участок у торгового центра «Солнечный Рай» завешан проводами. Остается надеяться, что подобное происшествие не повторится. Состояние сетей также предстоит оценить специалистам.