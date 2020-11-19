Воронежцы стали активно гасить долги по займам на автомобили и кредитным картам

В Воронежской области в сентябре 2020 года существенно доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней. Сейчас она даже меньше, чем в сентябре 2019 года - тогда было 8,8%. По итогам сентября 2020 года доля займов на машины, которые не выплачиваются вовремя, равно 7,4%.

Хотя в период жестких «карантинных» мероприятий весной текущего года, и последовавших за ним «посткарантинных» летних месяцев, был даже отмечен некоторый рост данного показателя.

- В целом, банки продолжают реализовывать достаточно консервативную политику, выдавая автокредиты, прежде всего, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на приемлемом уровне, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. -При этом важно отметить, что доля просроченных автокредитов в 2020 году была относительно стабильной. Это было обусловлено, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по автокредитам могла быть существенно выше

К слову, доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней также снизилась в Воронежской области. В сентябре 2019 года было 12,9%. А в сентября 2020-го - 12,3%.