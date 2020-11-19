В Воронежской области перекроют часть русла реки Дон на время ремонта моста

С 18 ноября 2020 года по 31 марта 2021-го будет частично перекрыто русло часть реки Дон в Воронежской области. Это участок под 3-4 пролетами моста на 161 км участка Валуйки - Лиски Юго-Восточной железной дороги.

Как объяснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ограничение прошлось ввести в связи с выполнением строительно-монтажных работ на уже упомянутом мосту.

- Для производства работ по сооружению специальных вспомогательных устройств для замены пролетного строения 3-4 русловая часть реки Дон будет перекрыта, - комментирую спасатели.