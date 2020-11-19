В Воронеже коммунальное предприятие задолжало зарплату 35 сотрудникам

35 работников МУП «Коммунальные сети» остались без зарплаты в сентябре 2020 года. Как сообщили 19 ноября в пресс-службе государственной инспекции труда в Воронежской области, на предприятии прошла проверка, по итогам которой всем сотрудника выплатили задолженности. Общая сумма выплат составила 523 тысячи рублей.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности, - отметили в региональной государственной инспекции труда.

Впрочем, в данном случае речь идет не о самой большой сумме долга. Не так давно мы сообщали, что воронежская компания ЗАО «Русавиаинтер», занимающаяся изготовлением интерьера для авиационной технике, за пять месяцев задолжала своим сотрудникам 45,9 млн рублей.

Кстати, по прогнозам, средняя зарплата в Воронеже в 2021 году превысит 43 тысячи рублей.