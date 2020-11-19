Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

У воронежца, накопившего штрафов на 54 тысячи рублей, арестовали его автомобиль

Транспортное средство было эвакуировано на спецстоянку
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Неплательщики также могут потерять право выезжать за пределы России

Неплательщики также могут потерять право выезжать за пределы России

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время рейда на участке у дома №127 по Ленинскому проспекту инспекторами ДПС остановили четырех водителей с неоплаченными штрафами. Их общий долг - около 100 тысяч рублей. Тут же на месте воронежцы оплатили 38 тысяч рублей по имеющимся задолженностям.

«Злостные» неплательщики штрафов за нарушение правил дорожного движения могут во время такого рейда и машины лишиться и потерять право выезжать за пределы России.

- На автомобиль марки «Ровер» был наложен административный арест. 32-летний собственник имеет задолженность по штрафам в сумме 54 500 рублей за нарушение установленного скоростного режима. Транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.