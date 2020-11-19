У воронежца, накопившего штрафов на 54 тысячи рублей, арестовали его автомобиль

Неплательщики также могут потерять право выезжать за пределы России Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время рейда на участке у дома №127 по Ленинскому проспекту инспекторами ДПС остановили четырех водителей с неоплаченными штрафами. Их общий долг - около 100 тысяч рублей. Тут же на месте воронежцы оплатили 38 тысяч рублей по имеющимся задолженностям.

«Злостные» неплательщики штрафов за нарушение правил дорожного движения могут во время такого рейда и машины лишиться и потерять право выезжать за пределы России.

- На автомобиль марки «Ровер» был наложен административный арест. 32-летний собственник имеет задолженность по штрафам в сумме 54 500 рублей за нарушение установленного скоростного режима. Транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.