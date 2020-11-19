Воронежцам покажут выставку о восстании местных арестантов

Выставку можно посмотреть в краеведческом музее на Плехановской Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 ноября в краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) открылась выставка «Эхо Кровавого воскресенья». Экспозиция посвящена истории Воронежской губернии в период правления Николая II, участию воронежцев в русско-японской войне 1904-1905 годов и революции 1905–1907 годов.

- В полицейских отчетах конца XIX - начала ХХ вв. раскрываются причины беспорядков 1905-1907 годов на территории губернии. Материалы показывают, что воронежские и центральные власти осознавали имеющиеся в обществе противоречия и проблемы, такие как рабочий вопрос, крестьянское малоземелье, дефицит общественных прав и свобод. Однако правительство не смогло предотвратить революционные выступления, катализатором которых стала неудачная русско-японская война, - отмечают в музее. - Одним из ярких событий в Воронеже стало восстание дисциплинарного батальона 18-19 ноября 1905 года, который размещался в слободе Придача. Мятеж был спланирован воронежскими революционерами, которые агитировали арестантов прямо в казармах. В ночь на 18 ноября социалистка Юлия Махновец по дереву пробралась на крышу казармы батальона, проникла внутрь и обсуждала детали восстания. После чего 800 вооруженных арестантов пытались проникнуть по Чернавскому мосту в Воронеж. Но их остановили солдаты гарнизона. После этого мятежники в течение суток бесчинствовали в Придаче. Местные жители ловили и передавали полиции мятежных дисциплинарцев.

Посетители выставки увидят комплекс революционных листовок, прокламаций и красочных плакатов на тему революции 1905 года и русско-японской войны. Украшением экспозиции является фарфоровый сервиз конца XIX века, сохранившийся в фондах краеведческого музея вопреки всем войнам и революционным потрясениям ХХ века.

Выставку «Эхо Кровавого воскресенья» можно будет посмотреть до осени 2021 года.