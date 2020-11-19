В Воронежской области мужчина замерз до смерти на улице

Утром 19 ноября жители села Большая Казинка Павловского района на одной из улиц обнаружили лежащего без движения мужчину. К сожалению, в данном случае медики уже ничем не могли ему помочь. По предварительной информации, прохожий умер от переохлаждения. Оказалось, что это 49-летний воронежец.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили «КП-Воронеж», что смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако версию с переохлаждением еще предстоит подтвердить. Для этого будут проведена судебно-медицинская экспертиза. Только после нее можно будет точно сказать, от чего скончался воронежец.