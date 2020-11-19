В Воронеже футбольный манеж в Шилово построит местная компания за 312,6 миллионов рублей

Еще одно футбольное поле в Воронеже появится к середине августа 2022 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Состоялся аукцион на право строительства футбольного манежа в микрорайоне Шилово недалеко от ЖК «Ласточкино». Победила в нем воронежская компания ООО «КМ-Строй». Эта фирма занимается строительными работами, а также сборкой и разборкой зданий.

На аукционе представители «КМ-Строй» снизили максимальную цену контракта в 369,9 миллионов рублей весьма существенно – до 312,6 млн. Их конкурент, компания «Стройинвест», запросила за свои услуги несколько больше – 314,4 млн. Видимо, остальные критерии оценки оказались примерно равными, и более низкая цена стала решающим фактором.

Теперь работа на месте будущего манежа должна закипеть 25 декабря. Сделать предстоит немало - нужно будет подвести все необходимые коммуникации, обеспечивающие отопление (для этого необходима котельная) и подачу воды, а также озеленить прилегающую территорию, установить лавочки, урны, фонари. Но главное – подрядчик должен обустроить футбольное поле размером 60х40 метров, беговые дорожки вокруг него, сектора для прыжков в длину и в высоту, а также для толкания ядра. А также построить административный корпус, санузлы, кабинеты, тренажерные залы и буфет.

Строительство манежа должны завершить не позднее 15 августа 2022 года.