С жительницы Воронежа на улице сорвали цепочку

33-летняя жительница Советского района стала жертвой уличного ограбления. В октябре на улице Ворошилова в утреннее время к даме подошел неизвестный, сорвал с шеи цепочку и убежал.

Оперативники отследили передвижение разбойника по камерам - он скрылся на такси.

Личность подозреваемого установили, ранее судимого 26-летнего жителя Забайкальского края задержали в Левобережном районе. В полиции он признался, что пошел на грабеж из-за тяжелого финансового положения, а цепочку собирался сдать в ломбард, однако выяснил, что она стоит гроши, поэтому выбросил ее. Оперативники нашли украшение.

За грабеж рецидивисту светит срок до четырех лет.