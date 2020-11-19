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Общество

Воронежские антимонопольщики признали необоснованной жалобу на торги по новогоднему оформлению площади Ленина

Аукцион возобновили
Ярослав ИВАНОВ
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Управление ФАС по Воронежской области отклонило жалобу питерской фирмы на торги по оформлению главной площади города к Новому году. Антимонопольщики признали претензии коммерсантов из Северной необоснованными. Напомним, жаловались на то, что заказчик якобы искусственно пытался ограничить число участников тендера, прописав определенные условия.

В мэрии отметили, что после решения УФАС торги продолжатся.

Напомним, на оформление площади Ленина планируют потратить около 8,5 миллионов рублей. Там собираются возвести декорации сказки Андерсена «Снежная королева» - город, ледяной дворец и сани с оленями. Объекты должны построить к 22 декабря, а демонтировать - до 25 января.