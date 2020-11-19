Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет оттепель

23 ноября синоптики обещают промозглую слякоть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде в ближайшие выходные и в первый день будущей недели. Оказалось, что морозы отступят. Связано приходящее потепление с чередой циклонов, под влиянием которых окажется Воронежская область. Они вытеснят блокирующий антициклон, задержавшийся у нас довольно надолго. В результате солнечная погода сменится снегом с дождем.

В пятницу, 20 ноября, ночь обещает быть пасмурной при -8 градусах. Днем солнце будет выглядывать из-за облаков. Потеплеет до -2 градусов.

Ночью в субботу, 21 ноября, юго-восточный ветер придет на смену южному. Снова луну не будет видно из-за туч при -5 градусах. Днем опять подует южный ветер. Синоптики обещают при -2 градусах пасмурную погоду и легкий снег.

В воскресенье, 22 ноября, ночью опять прогнозируют тучи и на этот раз -7 градусов. Днем солнце периодически будет появляться из-за облаков. Столбик термометра поднимется до -2.

В ночь на понедельник, 23 ноября, снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. И снова будет пасмурно при -4 градусах. А вот днем температура впервые за долгое время поднимется выше нуля. Впрочем, ненамного – метеорологи обещают +1 градус и крайне неприятную погоду – снег с дождем.