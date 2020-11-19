Воронежцы сообщают о начавшемся демонтаже комплекса зданий XIX века

19 ноября в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сообщили, что, вероятно, начался демонтаж «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества». Речь идет о здании №88 с гигантской дымовой трубой на улице Фридриха Энгельса.

Горожане сообщили, что на месте работает тяжелая техника. Якобы машины заезжали ночью. В региональном отделении ВООПИиК отметили, что готовят заявления по этому поводу. Впрочем, уже давно ходят слухи о том, что закрытый хлебозавод, в который входит этот исторический объект, планируют отдать под застройку.

Ранее краевед Павел Попов сообщал, что здание могут включить и в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. А этот статус означает, что мельница попадет под защиту государства. Однако официальных заявлений по этому поводу не было.

Не так давно появились фото заброшенного здания хлебозавода № 1, располагающегося на улице Фридриха Энгельса, 88.

Напомним, что «Русская продовольственная компания» продала несколько хлебозаводов, в том числе и расположенный на улице Фридриха Энгельса, московской группе «Стойленская нива», подконтрольной американскому инвестфонду Arco International. Все участки, где сейчас расположены производственные здания, после этого собираются продать под застройку. Кроме хлебозавода № 7. Его, напротив, планируют расширить.

Справка «КП»

Здание крупорушки 1873 г купчихи Русиновой, вошедшее в 1890-е гг. в состав мельничного комплекса, - самый старый объект историко-архитектурного наследия Воронежа, связанный с пищевой промышленностью. Это была самая крупная мельница Воронежа с паровым двигателем на 230 лошадиных сил. А в 1929 году на ее базе построили самый первый хлебозавод Воронежа по проекту воронежского зодчего Михаила Замятнина. Это одна из последних его работ. В том же году Михаил Николаевич умер.

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