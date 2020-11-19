В Воронеже в одном из крупнейших микрорайонов загорелась многоэтажка

Пожар в доме № 122 на Московском проспекте ликвидировали в 11.22. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Утром в четверг, 19 ноября, загорелась квартира в многоэтажном доме № 122 на Московском проспекте.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 10.45, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Пожар ликвидировали в 11.22. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

Напомним, 17 ноября пожары в Воронежской области унесли три жизни. В cеле Никоново Верхнехавского района в сгоревшем доме обнаружили тела 57-летнего мужчины и 27-летней девушки. А в Воронеже в Левобережном районе на улице Циолковского в сгоревшей трехкомнатной квартире погибла 42-летняя женщина.