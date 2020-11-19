Лукерья и Корней: как называли малышей в Воронежской области в 2020 году

Артем, Александр, Михаил, Матвей, Дмитрий, Максим, Иван, Кирилл, Егор, Никита -стали самыми популярными именами у новорожденных мальчиков в Воронежской области за 10 месяцев 2020 года.

Среди имен для девочек лидируют Мария, София, Полина, Анна, Виктория, Анастасия, Вероника, Алиса, Варвара и Дарья. Это из привычных имен.

Но некоторые воронежские родители называли своих малышей более оригинально, например, Евсения, Миледи, Луиза, Любава, Адриана, Лукерья, Архип, Добрыня, Корней, Радомир, Барграт, Ризван.

Всего с начала 2020-го года в Воронежской области родились около 16 тыс детей. в пресс-службе регионального управления ЗАГС.