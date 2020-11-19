Воронежец потерял 695 тыс рублей, защищая их от хакеров

За 18 ноября мошенники обманули 15 жителей Воронежской области в общей сложности на сумму более трех миллионов рублей. И в большинстве случаев дистанционно.

63-летний воронежец лишился 695 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка. Мужчине позвонил якобы представитель службы безопасности финансовой организации и сообщил, что его расчетный счет подвергся несанкционированному вмешательству. И чтобы защитить свои сбережения, нужно перевести их на безопасный резервный счет. Мужчина сходил в банк, закрыл вклад и перевел деньги на указанный счет. Что помешало ему в банке расспросить реальных сотрудников, одному богу известно!

Никогда никому не сообщайте свои банковские реквизиты, коды на оборотной стороне карты и из смс. И не выполняйте ничего под диктовку. Так вы сбережете свои средства. А если уж вы отправились в банк - расскажите о проблеме сотруднику отделения, он остановит мошенничество.