В Воронежской области 10-летняя девочка, пропавшая после ссоры с отцом, прошла 15 километров по морозу

Нашедшие девочку волонтеры напоили ее чаем. А потом отец отвез ее домой. Фото: предоставлено поисково-спасательным отрядом "Черноземье".

В Лисках семейная ссора едва не привела к трагедии. В среду, 18 ноября, 10-летняя девочка, поругавшись с отцом, ушла из дома и пропала. Родители забили тревогу в районе обеда. А поздно вечером обратились к помощи полиции и волонтеров.

Отец пропавшего ребенка рассказал, что в 15 километрах от Лисок у них есть дача, но сам не предполагал, что дочь может туда дойти. Однако волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» Анна Ломанова и Станислав Просветов решили проверить, не там ли девочка. И подоспели вовремя – они нашли ребенка около 00.30 19 ноября.

Трудно поверить, но девочка по морозу сумела дойти эти 15 км до дачи. Ключа у нее не было, и она просто сидела возле дома. Конечно, до жути продрогла. Волонтеры напоили ее чаем. А потом отец отвез ее домой. Поисковики надеются, что больше они ссориться не будут, - урок для обоих был достаточно жесткий.

Кстати, Анна Ломанова 19 ноября отмечает день рождения. И она уже сделала себе лучший подарок – спасла жизнь ребенка.