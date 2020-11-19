В Воронеже подвели итоги детского поэтического конкурса

В Воронеже завершился ежегодный конкурс чтецов среди школьников, который проводится в рамках Кольцовско-Никитинских дней поэзии и искусства. Из-за пандемии привычный очный формат пришлось отменить, и свои конкурные работы юные чтецы размещали в интернете в онлайн режиме.

- В этот раз конкурсанты записывали видеоролики с исполнением произведений воронежских поэтов, а компетентное жюри оценивало соответствие выбранных произведений тематике Конкурса и возрастной группе; эмоциональное воздействие на слушателя; знание, точность понимания текста и оригинальность трактовки текста; эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность содержанию текста; осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи), - рассказали в управе Ленинского района, являющейся одним из постоянных организаторов конкурса.

Глава управы Сергей Ситников наградил лауреатов конкурса грамотами управы и памятными подарками. Победителями в различных номинациях стали:

Алисия Воротынцева (МБОУ СОШ № 13, 8 кл., «Матери»);

Василина Черепанова (ЦТ «Калинка», «Встреча»);

Мария Фомина (МБОУ СОШ № 40, 6 кл., «Цветок»);

Анна Стекольщикова (МБОУ СОШ № 38, 11 кл. «Последний поцелуй»);

Кирилл Грачев (МБОУ СОШ № 38, 5 кл., «Детство веселое…»);

Ангелина Стороженко (МБОУ СОШ № 12, «Развалины»).