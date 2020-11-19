Под Воронежем "Лада ларгус" сбила перебегавшего дорогу школьника

За 18 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 145 ДТП, в пяти авариях пострадали шесть человек.

Около 17.15 в Новоусманском районе сбили ребенка. Авария произошла на 8-м километре автодороги «М-4 «Дон», 56-летний местный житель на «Ладе Ларгус» сбил перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода 10-летнего мальчика. Ребенка отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

Напомним, вчера вечером в Воронеже произошла масштабная авария с пятью транспортными средствами