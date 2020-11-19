В Воронеже "Мицубиси" врезалась в маршрутку и еще три легковушки

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах масштабной аварии, которая произошла в Воронеже вечером 18 ноября. Около 20.45 на Ленинском проспекте столкнулись пять транспортных средств. По предварительным данным, виновником ДТП стал 26-летний водитель «Мицубиси Каризма».

Иномарка, следовавшая по Ленинскому проспекту в направлении ул. Брусилова, не выдержала безопасный боковой интервал и врезалась в остановившиеся впереди на красный "Ладу-212140", маршрутку ПАЗ-3204 (№122), «Форд Фокус», «Хендэ Гетц».

В аварии пострадали водитель «Мицубиси» и 31-летняя пассажирка "Лады", их отправили в больницу.