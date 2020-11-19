Зоопарк предложил воронежцам сделать елки из вторичных материалов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский зоопарк объявил старт экологического конкурса поделок «Альтернативная ель».

- Создавая новогоднее настроение, каждый решает для себя, каким в его доме будет главный символ нового года. Воронежский зоопарк предлагает проявить фантазию и смастерить альтернативную ель из подручных вторичных материалов, - приглашает учреждение.

В конкурсе могут принять участие все желающие любой возрастной категории. Принимаются даже коллективные и семейные работы.

Прием работ - до 15 декабря, конкурс продлится по 20 декабря.