Воронежская юмористка украсила обложку российского журнала Glamour

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Бывшая капитан воронежской квновской команды «25-я», а ныне успешная юмористка в жанре стенд-ап Юлия Ахмедова попала на обложку российского Glamour.

- Моя первая обложка. Спасибо @glamour_russia, - написала Юлия в своем Инстаграм.

Снимок Ахмедовой в стиле супервумен украсил декабрьский номер. Редакция анонсировала, что в номере рассказывают о женщинах, которые каждый день на своем примере доказывают, что могут все. О Юлии журнал говорит как о "Чудо-женщине россии ского стенд-апа".

В интервью Юлия делится, что «мысли уйти из стенд-апа у нее случаются после каждого неудачного выступления, а бывает это примерно раз в неделю».