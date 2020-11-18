Воронежский «Буран» снова был разгромлен «Нефтяником» из Альметьевска

Игроки "Нефтяника" поздравляют Динара Хамидуллина с дублем. Фото: кадр с видео

На выезде в Альметьевске, который был всегда негостеприимен к воронежской команде (в плане хоккея, конечно) «Буран» сыграл не то чтобы провально, но и нехорошо.

Воронежским игрокам удалось навязать хозяевам льда более-менее равную борьбу почти до конца второго периода. Однако на 37 минуте Тимур Фаткуллин своим броском все-таки заставил вратаря «Бурана» Владислава Окоряка доставать шайбу из сетки – 0:1.

Ну и начало третьего периода «ураганные» провели не лучшим образом, на 43 минуте позволив Динару Хамидуллину, в первой половине матча запомнившегося только удалением, удвоить преимущество команды из Татарстана. К концу игры хоккеисты «Бурана» пытались организовать натиск на ворота «Нефтяника». Но большую свинью партнерам по команде подложил Павел Тютнев. Зачем валить игрока соперника на его половине площадки, да еще за воротами, знает, наверное, только он. А может, и нет. Бывает, на человека затмение находит.

Ну а игроки «Нефтяника» большинством воспользовались. Хамидуллин стрельнул издали как надо, оформив дубль, – и вместо борьбы в конце матча получайте разгром 0:3. Если вспомнить, что бывал и разгром от той же команды 2:10, то можно сказать, что дешево отделались. Ну а если серьезно, то с такой игрой, конечно, ловить в матчах с лидерами нечего.

«Буран» с 15 очками остается на 23 месте с 15 очками. У курганского «Зауралья» столько же, но несколько хуже дополнительные показатели. Следующий матч «ураганные» проведут 20 ноября вновь на выезде. В Нефтекамске они померяются силами с местным «Торосом». Соперник тоже не подарок – 8 место и 28 очков в активе. Игра стартует в 17.00.