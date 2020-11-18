Воронежская компания выплатила более 23 млн рублей долгов по зарплате

Воронежская компания ЗАО «Русавиаинтер», занимающаяся изготовлением интерьера для авиационной технике, за пять месяцев задолжала своим сотрудникам 45,9 млн рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции Воронежской области 18 ноября.

Нарушение трудового законодательства вскрылось в ходе надзорной проверки. Как оказалось, деньги не выплачивали с июня по октябрь. Зарплату за это время не получили 365 работников.

Гострудинспекция выдала предписание. На сегодняшний день перед работниками погашена задолженность на общую сумму 23,2 млн рублей. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности.

Погашение оставшейся суммы находится на контроле Гострудинспекции.