В Воронеже оштрафовали застройщика за самовольную реконструкцию здания на 250 тысяч рублей

Воронежское ООО «Рент Инвест» оштрафовали за незаконную реконструкцию бизнес-центра, который находится на улице Урицкого, 10. Его привлекли к ответственности за административное правонарушение по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 18 ноября.

В надзорном ведомстве пояснили, что застройщик реконструировал 2-этажное здание. О том, что работы проводились с нарушениями, выявила проверка. Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района уличили фирму в несоблюдение требований градостроительного законодательства.

Так, демонтаж мансарды и частично кровли, а также частичный демонтаж перекрытия для лестницы на цокольный этаж и проема не имели специального разрешения. Оно выдается инспекцией государственного стройнадзора Воронежской области.

В результате ООО «Рент Инвест» попало под административное дело. Его рассмотрели в Арбитражном суде Воронежской области. Застройщика признали виновным и назначили компании наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.