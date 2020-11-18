На трассе под Воронежем автомобилист попал в снежный плен

Фото из архива КП

Инцидент произошел в Вернехнемамонском районе на дороге «Павловск-Калач- Петропавловка — Верхний Мамон». Водитель на автомобиле застрял в снежном сугробе. Вызволили его сотрудники ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 18 ноября.

Заметили стражи порядка попавшего в беду автомобилиста на 29 км трассы. Водитель на LADA Vesta не справился с управлением и съехал в кювет. Легковушка застряла в снегу, требовалась помощь, но проезжавшие мимо машины не останавливались.

Полицейские остановили Chevrolet Niva, но и эта машина при попытке оказать помощь застряла в сугробе. Тогда пришлось привлечь два ВАЗа-2121, и временно перекрыть движение на указанном участке дороги.

С помощью троса автомобили вытянули на проезжую часть, и участники продолжили движение.