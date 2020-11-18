У воронежского авиазавода появился новый генеральный директор

Фото - ПАО ОАК

Новым руководителем Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) назначен Фарит Шарафеев. Сегодня, 18 ноября, его представили губернатору Александру Гусеву, сообщили в облправительстве.

Фарит Шарафеев уже приступил к исполнению обязанностей и успел познакомиться с коллективом предприятия.

Как сообщили в ПАО «ОАК», в которое входит ВАСО, новый руководитель имеет большой опыт работы по управлению производственными активами. Ранее он занимал должности заместителя и исполняющего обязанности гендиректора по экономике и коммерции Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова. Затем трудился в качестве вице-президента по финансам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (сейчас «Региональные самолеты» - филиал ПАО «Корпорация «Иркут»). Работал в авиакосмической отрасли.

У нового руководителя много обязанностей. Он должен обеспечить четко и в срок выполнение всех производственных программ и обязательств перед госзаказчиками. А также ему предстоит продолжить программы технического перевооружения авиазавода и его реконструкции.

Напомним, сейчас на ВАСО строится широкофюзеляжный пассажирский самолет типа Ил-96, ведется производство военно-транспортного самолета Ил-112В.