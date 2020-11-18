В Воронежской области в сгоревшем доме нашли тела мужчины и девушки

Пожарные приехали, когда открытого огня уже не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 17 ноября, в селе Никоново Верхнехавского района сгорел частный дом. На пожаре погибли два человека.

О возгорании в пожарную часть сообщили около 16.00. Когда сотрудники МЧС приехали на место ЧП, открытого огня уже не было. Дом выгорел изнутри, двери были закрыты. Когда удалось пробраться внутрь, спасать находившихся там людей было уже поздно. Пожарные обнаружили тела мужчины и девушки. Позже их личности установили. Мужчине было 57 лет, девушке – 27. По данным судмедэкспертизы, они отравились продуктами горения.

Напомним, 10 ноября трагедией закончился пожар в садоводческом товариществе «Форада» в селе Парижская Коммуна Верхнехавского района. Там сгорел дачный домик, после ликвидации пожара на пепелище обнаружили труп 72-летнего мужчины.