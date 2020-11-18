На воронежском рынке задержали тонну подозрительных шампиньонов

Фото Воронежской таможни

Грибы неизвестного происхождения были обнаружены на одном из крупных продуктовых рынков в Воронеже. Партию выявили на торговой точке таможенники совместно со специалистами Роспотребнадзора в ходе проверки. Из оборота изъяли 1023 килограмма грибов.

Как пояснили в пресс-службе Воронежской таможни 18 ноября, они могут быть потенциально опасными для здоровья.

Товар неизвестного происхождения был расфасован в пластиковые ящики. Какая-либо маркировка на них отсутствовала. Кроме того, продавец не предоставил документы, подтверждающие законность приобретения и нахождения данного товара на территории Российской Федерации.