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Общество

На воронежском рынке задержали тонну подозрительных шампиньонов

Предположительно, они могут быть опасны для здоровья
Евгения ФРОЛОВА
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Фото Воронежской таможни

Фото Воронежской таможни

Грибы неизвестного происхождения были обнаружены на одном из крупных продуктовых рынков в Воронеже. Партию выявили на торговой точке таможенники совместно со специалистами Роспотребнадзора в ходе проверки. Из оборота изъяли 1023 килограмма грибов.

Как пояснили в пресс-службе Воронежской таможни 18 ноября, они могут быть потенциально опасными для здоровья.

Товар неизвестного происхождения был расфасован в пластиковые ящики. Какая-либо маркировка на них отсутствовала. Кроме того, продавец не предоставил документы, подтверждающие законность приобретения и нахождения данного товара на территории Российской Федерации.