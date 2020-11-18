Под Воронежем задержали грабителя придорожного кафе

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

О краже денег из придорожного кафе, расположенного на окраине Воронежа на 511 километре автодороги М-4 «Дон», сообщили правоохранителям сотрудники заведения в ноябре. На место происшествия сразу же выехал наряд полиции.

Как оказалось, грабитель орудовал ночью. Он разбил молотком окно и влез в помещение. Затем взломал кассу, забрал оттуда 10 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 18 ноября, личность злоумышленника установили и его удалось задержать. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 40-летний житель Верхнехавского района. Стражи порядка поймали его в Новохоперском районе. Мужчина признался в содеянном. Оказалось, что ограбить кафе он решил неспроста: ранее он там подрабатывал разнорабочим. А на преступление пошел из-за нехватки денег.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под стражей.