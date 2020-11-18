Суд отложил снос кафе в центре Воронежа

В Арбитражном суде Центрального округа приостановили исполнение решения о сносе кафе «Вермишель» на проспекте Революции,10. Это заведение сначала пыталась обязать снести мэрия. Не получилось. Тогда за дело взялись чиновники регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Им удалось убедить Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в своей правоте.

Аргументация ДИЗО была такова: кафе построили на участке объекта культурного наследия «Комплекс зданий губернской земской больницы с домовой церковью», а по закону этого было делать нельзя. Земля под «Вермишелью» находится в собственности Воронежской области. Она относится к территории городской клинической больницы № 2, и любые немедицинские постройки там не нужны. Кроме того, как установили в суде, на кафе не было разрешительной документации, и его еще и незаконно увеличили за счет летней веранды.

Однако у юристов владельца кафе бизнесмена Андрея Прытыкина, которому принадлежит сеть общепита «Русский аппетит», есть своя аргументация. Ее представили в кассационной жалобе. А пока кафе решили не сносить, прислушавшись к представителям «Русского аппетита», призывающим не торопиться с демонтажем, так как на восстановление (если жалобу удовлетворят) уйдет не менее 10 миллионов рублей. И что еще важнее – люди, трудящиеся в заведении, приговоренном к сносу, потеряют работу.

Напомним, в конце ноября 2019 года после долгих разбирательств все же снесли кафе «Губернатор», располагавшееся в самом центре проспекта Революции.