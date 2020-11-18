Отменят ли в Воронеже итоговое сочинение вслед за столицей

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сроки проведения итогового сочинения для воронежских 11-классников могут изменить из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Когда это будет сделано, пока неизвестно. Как пояснили в администрации города, решение примут на федеральном уровне.

– Такие экзамены регулируются Министерством просвещения и Рособрнадзором. Они устанавливают регламент проведения, формат и сроки. В итоге они должны выпустить нормативный документ, в соответствии с которым в регионах организуют проведение экзамена, – уточнили в мэрии.

Пока решение принято только в столичных школах. Приказ выпустил Департамент образования и науки города Москвы. В нем говорится, что сочинение, назначенное на 2 декабря 2020 года, перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату его проведения еще не назначили.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что экзамен не может проводиться в разные даты в регионах.

– Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены, – пояснил Музаев.

Он также отметил, что проведение итогового сочинения в дистанционном формате не рассматривается.

Напомним, итоговое сочинение пишут ученики 11 классов в качестве допуска к Единому государственному экзамену. Оно оценивается по «зачетной» системе.