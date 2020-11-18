В Воронежской области назначили шесть новых мировых судей

фото из архива "КП".

В шести районах Воронежской области назначили новых мировых судей. Такое решение было принято депутатами областной Думы. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.

Так, в Панинском районе вступила в должность Елена Соловьева, в Бобровском – Евгений Повалюхин, в Острогожском – Надежда Калинтиевская, в Каширском – Светлана Давиденко, в Бутурлиновском – Лариса Шаповалова.

Отметим, что в Острогожском районе пост мировой судьи до окончания срока полномочий будет занимать Татьяна Панина. После она перейдет в Хохольский район.

В Воронеже продлили полномочия Сергею Булгакову в Ленинском районе и Екатерине Швыревой в Центральном.

Добавим, что все назначенные судьи проработают на своих постах пять лет