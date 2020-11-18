Воронежский «Буран» расстался с одним защитником, но приобрел другого

Максим Афанасьев. Фото: с сайта ФХР.

Руководители «Бурана» решили поменять одного из защитников. 26-летний воспитанник воронежской школы хоккея Сергей Кузнецов в этом сезоне играл мало – 9 матчей. В них он забил один гол и сделал одну результативную передачу. Когда он находился на ледовой площадке, команда забила столько же, сколько и пропустила. А значит, его показатель полезности равен нулю. Удалялся Сергей для защитника не так уж часто – всего шесть минут штрафного времени.

В общем показатели не впечатляющие. Видимо, поэтому с Кузнецовым решили расстаться. Ему на смену пришел более опытный защитник – 32-летний Максим Афанасьев. Он уже играл за «Буран» в прошлом сезоне, когда был командирован из ярославского «Локомотива», так что адаптация не должна занять много времени. В последнее время Максим входил в состав клуба КХЛ – «Северстали» из Череповца.

Напомним, 18 ноября «Буран», сейчас занимающий 23 место, играет на выезде с идущим на втором месте в ВХЛ «Нефтяником» из Альметьевска. Матч начнется в 18.30.