Коммунальщики обещают устранить аварию на теплосетях в воронежском микрорайоне к 18 часам

В микрорайоне Придонской продолжается ремонт аварийной теплотрассы, где возник второй за последние дни порыв. На этот раз - на бесхозяйном участке в районе ул. Огонджаняна.

Ликвидировать аварию рабочие Городской аварийно-ремонтной службы обещают в течение двух часов – к 18.00 среды. В этот срок они рассчитывают начать подачу теплоносителя, сообщили в Пресс-центре ЖКХ.

По словам коммунальщиков, работы осложняются тем, что из-за мороза в трубах замерзла не слитая вода. Больше всего пострадали участки коммуникаций, отапливающие дома № 47, 48, 49 и 50 по ул. Кемеровская. В общей сложности – это 30-45 метров уличных, неутепленных, открытых труб. Как их будут отогревать, пока не ясно. В 22 многоэтажках некоторые стояки и батареи только на нижних этажах чуть теплые. Давление и температура на вводе в дома от котельной ООО «Тепловые коммуникации» в два раза ниже нормативных. Так бывает при порывах на теплотрассе или при сбое в работе котельной.

Адреса, где до сих пор холодно: ул. Киселева, д. 1, 5, 17, 21; ул. Заполярная, д. 7, 9; ул. Папова, д. 10; ул. 232 Стрелковой Дивизии, д. 2, 4, 9, 11, 13, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 41, 45. и ул. Геофизическая, д. 1, 2.