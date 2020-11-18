В воронежском микрорайоне Придонской обнаружили второй порыв на теплотрассе

Когда дадут отопление - неизвестно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители микрорайона Придонской по-прежнему остаются без отопления. Городская аварийно-ремонтная служба продолжает устранять аварию на бесхозных теплосетях. Однако они изношены настолько, что, когда один порыв устранили и попытались подать теплоноситель, обнаружилась утечка в другом месте – на улице Мазлумова, 46а. Напомним, без отопления остаются 22 дома:

Ул. Киселева, д. 1, 5, 17, 21; ул. Заполярная, д. 7, 9; ул. Папова, д. 10; ул. 232 Стрелковой Дивизии, д. 2, 4, 9, 11, 13, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 41, 45; ул. Геофизическая, д. 1, 2. А в домах по улице Кемеровской, 47,48, 49 и 50 нет еще и горячей воды.

Кроме того, до 18.00 среды идут ремонтные работы на проспекте Патриотов, 57,59,51,61. А на Волгоградской, 29 сроков возобновления подачи отопления пока даже не называют. Работы здесь ведет «Квадра».