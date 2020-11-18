Земельный участок у Северного леса в Воронеже продают за 12 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Земельный участок, который находится вблизи скандального Северного леса в Воронеже, пытаются продать за 12 млн рублей. Сообщение появилось на популярном сайте объявлений.

Из него следует, что продается участок площадью 4,2 тыс. кв. м. Расположен он по адресу: улица Миронова, 50/1. Что примечательно, примыкает к Антонова-Овсеенко. Кто является собственником земли в объявлении не раскрывается. Дозвониться по указанному в сообщении номеру телефона не получилось, никто не ответил. Однако, владелец указал в тексте, что земля имеет статус промышленного назначения. Участок предлагают использовать для размещения спортивных сооружений в природно-рекреационных зонах.

Напомним, парк «Северный лес» планируют благоустроить в 2023 году. Проект концепции уже готов. Сейчас проводится работа по смене статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Власти пытаются решить вопрос с участками, которые расположены в границах парка. Они находятся в частной собственности. Ранее региональные власти сообщали, что после экспертизы к концу ноября станет известно, какой размер компенсации надо будет заплатить владельцам за их участки, чтобы изъять их для государственных нужд.

Парк предлагается оставить зоной тихого отдыха с минимальной инфраструктурой, которая позволит обеспечить безопасные и комфортные прогулки.