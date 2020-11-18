Воронежцам, претендующим на получение социального жилья, необходимо сверить сведения

Мэрия напомнила воронежцам, состоящим в очереди на получение жилья по договорам социального найма, о необходимости сверить данные. Эту процедуру ежегодно проводят в 4 квартале.

По закону, в случае, если в составе сведений о гражданине и (или) членах его семьи произошли изменения, то он обязан представить документы, подтверждающие эти изменения.

Для уточнения данных надо обращаться в управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж (г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87).

В категорию льготников входят:

- малоимущие граждане, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (телефоны для справок: 228-35-70, 228-36-53, 228-32-05);

- иные категории граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (телефоны для справок: 228-36-53, 228-32-05, 228-35-70);

- молодые семьи, признанные участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (телефоны для справок: 228-37-33, 228-37-52, 228-33-79).