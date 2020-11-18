Спасатели предупреждают воронежцев об опасности тонкого льда

До таких морозов воронежским рыбакам надо еще подождать Фото: Сергей КУРОЧКИН

Сотрудники воронежского ГУ МЧС сообщили, что на водоемах уже начал устанавливаться ледяной покров. Но пока он очень тонкий. Несмотря на то, что из года в год спасатели предупреждают любителей рыбалки отложить удочки и не выходить в это время на лед, несчастные случаи бывают.

Сейчас толщина его на водоемах области не безопасна. Поэтому подледный лов рекомендуют отложить до наступления устойчивых, крепких морозов.

Безопасным для человека считается толщина его не менее 10 см. Если 15 см и более, то можно пройти по нему пешком.

Особое беспокойство вызывают дети, которые из-за введенных ограничений вынуждены кто частично, а кто и полностью уйти на дистанционное обучение, а секции и кружки закрыты. У них появляется свободное время, а также повышается риск возникновения происшествий с участием несовершеннолетних. В этом случае спасатели предупреждают: массово кататься на льду, радуясь морозу, рекомендуют только при его толщине не менее 25 см.

Да и прочным он становится после того, как установятся непрерывные морозные дни. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.