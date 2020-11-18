В семи домах Ленинского района отключили отопление

Тепло обещают вернуть после 16 часов Фото: из архива «КП»

В связи с необходимостью проведения ремонта на тепловых сетях, в Воронеже временно отключили отопление в семи многоквартирных домах Ленинского района. Вот их адреса:

ул. Кирова, 26

ул. Пушкинская, 28 и 44

ул. Красноармейская, 23, 27 и 60

ул. Куцыгина, 21

Коммунальные службы обещают завершить работы к 16.00. С этого времени планируется возобновить подачу теплоносителя. Возможно, после ремонта вновь потребуется регулировка системы отопления. По всем возникающим вопросам обращайтесь в свою управляющую компанию.