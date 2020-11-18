В Воронеже на видео сняли больного лисенка

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Во вторник, 17 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором автор ролика запечатлел травмированного и замученного лисенка. Животное заметили во дворе дома №36 по улице Богатырская в Железнодорожном районе.

На записи видно, что у зверька травмирована нога. Также, судя по ролику, лисенок очень голодный, потрепанный и мокрый. Автор ролика отметил, что скорее всего животное чем-то заболевает, поэтому лучше к нему не подходить.

- Контактировать с дикой лисой ни в коем случае нельзя, так как это очень опасно. Она может быть заражена бешенством. А бешенство - это смертельная болезнь. Поэтому, к сожалению, ни одна клиника не решается заниматься лисенком без двухнедельного карантина. А в нашей организации сейчас нет вольера под лисицу, чтобы ее принять. Но если есть желающие волонтеры, которые смогут предоставить место для животного на время лечения, то мы им займемся, - рассказали корреспонденту «КП» в центре реабилитации диких животных «Сердце леса».

Как выяснилось, информация о лисенке в центр поступала еще месяц назад. По словам специалиста, зверек часто бывает на улице Богатырской. Приходит туда из леса, который находится поблизости. Скорее всего, больной лисенок так и будет бегать в Железнодорожном районе, потому что заняться его лечением пока никто не решается. Поэтому местным жителям советуют обходить стороной дикое животное, чтобы не навредить своему здоровью.