Воронежские полицейские нашли и оштрафовали на 5000 водителя, совершившего обгон по «встречке»

кадр с видео с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Очередное видео, снятое видеорегистратором, стало поводом для полицейской проверки. На записи водитель черного автомобиля «Лада Приора» совершает дерзкий и запрещенный маневр – обгоняет другую машину с выездом на полосу встречного движения через двойную разделительную линию. Инцидент произошел 1 ноября по улице Мусихина у дома №37А.

Проверка сотрудников ГИБДД помогла установить личность водителя «Лады». Им оказался 18-летний житель Воронежа, лишь 10 месяцев назад получивший права. Малый стаж вождения не освободил водителя от наказания. С нарушителя взяли объяснения и выписали ему штраф в размере 5000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.