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Общество

В Воронеже мэрия расторгла договоры по охране школ

Городскую администрацию не устроило качество работы иногородних фирм
Юрий КОЗЛОВ
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Видимо, качество работы иногородних охранных фирм мэрию не устроило.

Видимо, качество работы иногородних охранных фирм мэрию не устроило.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о расторжении контрактов на охрану воронежских школ с фирмами «А.К.П.» из Сыктывкара и «Импульс» из Оренбурга. В сентябре иногородние коммерсанты выиграли 9 из 10 тендеров на подобные услуги в городских образовательных учреждениях.

- Договоры расторгнуты по обоюдному согласию, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Специалисты готовят конкурсную документацию для проведения новых торгов в следующем полугодии. До этого момента, чтобы не оставлять образовательные учреждения без охраны, заключены временные договоры с воронежскими предприятиями, которые занимались этим ранее. Вопрос качества оказания подобных услуг находится на особом контроле управления образования и молодежной политики.

Отметим, что в официальном комментарии не говорится впрямую о ненадлежащем качестве охраны школ. Однако это подразумевается. Вопрос в связи с этим возникает к проверке иногородних конкурсантов в сентябре. Тогда «А.К.П.» выиграла 6 конкурсов на охрану 74 школ и Дворца творчества за 43,9 миллионов рублей. А «Импульс» - еще три тендера. Оренбургская организация должна была охранять 37 школ за 30,9 миллионов. И только к контракту с воронежским «Патрулем» на 4,8 млн. не возникло вопросов. Его сотрудники по-прежнему будут охранять десять школ.

Напомним, что решение об оплате охраны всех воронежских школ из муниципального бюджета городские власти приняли в конце августа. Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая тогда сообщила, что в год на эти цели нужно будет выделять 161,4 миллионов рублей.