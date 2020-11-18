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Воронежец через фейковый сайт перевел мошенникам 580 тысяч рублей

Того, что страничка поддельная, он даже не заметил
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Воронежа лишился денег, переведя их своему контрагенту через фейковый сайт. Жертвой аферистов стал 41-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 18 ноября.

Воронежец нашел в интернете бизнес-сайт и решил через него отправить платежное поручение своему контрагенту. Как полагается, ввел логин и пароль. После этого сам не заметил, как попал на страницу фишингового сайта. Он продолжил операции. Несколько раз ввел на странице «липового» сайта приходящие пароли и деньги «ушли» с его расчетного счета. Сумма перевода была немалая – более 580 тысяч рублей. Вскрылось, что сайт был фейковым, только после того, как контрагент ему сообщил, что средства на его счет не поступили. Тогда мужчина обратился к правоохранителям.

Всего за минувшие сутки жители региона через банковские карты или интернет-сайты перевели мошенникам более трех миллионов рублей. По фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Криминал