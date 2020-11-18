В Воронежской области в эпидемию студенты медколледжа устроились волонтерами в больницы

Фото с сайта ДЗВО

В условиях пандемии, когда система здравоохранения испытывает недостаток кадров, 34 студента Борисоглебского медколледжа устроились на работу волонтерами. С 26 октября они трудятся в различных отделениях Борисоглебской РБ. Например, учащиеся по специальности "Сестринское дело" - в должностях «помощник медицинской сестры» и «консультант колл-центра». Студенты « Врачебного дела» задействованы в отделении неотложной помощи в должности «помощник фельдшера».

Кроме того будущие медики работают в детской поликлинике №1, а также в больницах соседних районов - Грибановского, Поворинского и Воробьевского. Часы работы в медучреждениях студентам зачтут в качестве практики.