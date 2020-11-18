Два футболиста воронежского «Факела» попали в сборную тура ФНЛ

Максим Максимов и Неманья Пейчинович надолго запомнятся разгромленным юным краснодарцам. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 22 тура ФНЛ попали сразу два футболиста «Факела». Внимания экспертов защитник Неманья Пейчинович удостоился благодаря уверенной игре в обороне и тому, что открыл счет в матче с «Краснодаром-2» именно он. Кстати, сербский легионер «Факела» попал в сборную тура уже в третий раз. Ну а еще больший вклад в разгром южан с редким счетом 6:2 внес Максим Максимов. Он оформил классический дубль – два гола подряд, решив исход матча в пользу «Факела». Дальше уже наши футболисты просто резвились на поле.

Компания в символической сборной у двух игроков воронежского клуба весьма солидная. В частности, такие известные футболисты, как полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, еще недавно игравший за «Спартак». А также хавбек столичного «Торпедо» Александр Рязанцев, который в составе казанского «Рубина» забил памятный гол «Барселоне». В четырех последних турах он показал, что прицел до сих пор не сбился – три забитых мяча и столько же голевых передач.

Также в сборную попали вратарь московского «Велеса» Алексей Городовой, который спас команду от разгрома в матче с «Крыльями Советов» - итоговый счет всего лишь 1:2. В линии обороны компанию Пейчиновичу и Комбарову составили защитники Юрий Журавлев из астраханского «Волгаря» и Леонид Герчиков из ФК «Чертаново».

В полузащите, кроме Рязанцева, Артур Газданов из тольяттинского «Акрона» и Дмитрий Кабутов из «Крыльев Советов», сделавший в 22 туре две голевые передачи.

А в нападение эксперты вместе с Максимовым поставили Николая Прудникова из «Оренбурга». Точно заслужил – форвард вышел на замену на матче в Нижнекамске против «Нефтехимика», когда счет был 0:1. И превратил его в победный – 2:1.

Главным тренером этой команды поставили наставника «Акрона» Игоря Пикущака. Волжская команда в 22 туре впервые в сезоне победила в гостях.