Под Воронежем неизвестная машина сбила 14-летнего пешехода

Полицейские просят очевидцев о помощи в розыске водителя машины Фото: из архива «КП»

Во вторник, 17 ноября, в Семилуках у дома №142 по улице 25 лет Октября 14-летний пешеход попал под колеса неизвестной машины. Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода, но это не оправдывает действий водителя, покинувшего место ДТП. Мальчика по "скорой" доставили в больницу.

Сейчас полицейские занимаются установлением марки автомобиля и поисками ее водителя. Если вам что-то известно об обстоятельствах ДТП, сообщите в дежурную часть ОБДПС УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам 8 (4732) 269-61-02 или 02.