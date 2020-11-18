В Воронеже в период пандемии количество зарегистрированных «льготных ипотек» выросло в два раза

В воронежском управлении Росреестра отметили небывалый спрос на оформление ипотек по сниженной ставке. По данным на 15 ноября в регионе зарегистрировали 5116 льготных ипотек. Это 3711 договоров долевого участия в строительстве, 300 соглашений об уступке прав требований по договорам долевого участия, заключенных заемщиками с юридическими лицами и 1105 прав собственности на основании договора купли-продажи. При этом наибольшая активность наблюдается последние три месяца.

Как сообщили в Росреестре, начиная с августа цифры выросли более чем в два раза. За три последних месяца количество зарегистрированных ипотек выросло более чем на 3,5 тысячи.

Напомним, В рамках поддержки населения в период пандемии правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года (а не до конца 2021 года, как предполагалось ранее).

Согласно этой программе, граждане могут получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5%. В этом случае разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возмещает государство.

Сниженная процентная ставка распространяется на весь срок кредита – до 20 лет. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.