В Воронеже «Лада» сбила девушку на «зебре»

Сбитую "Ладой" девушку увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 17 ноября, в 6.45 у дома № 89 на улице Арбатской микрорайона Подклетное в ДТП попала под машину девушка.

По данным полиции, водитель «Лады-Гранты», 69-летний местный житель, ехавший со стороны улицы Щеголевых в направлении улицы 9 Января, не пропустил пешехода, переходившего дорогу по «зебре». В этом месте дороги светофора не было. Сбитая 22-летняя девушка получила тяжелые травмы. Ее отвезли в больницу.

Всего 17 ноября в Воронежской области случилось 116 ДТП, из них 83 – в Воронеже, 28 – в районах и 5 – на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы два человека.

293 водителя оштрафовали за езду на красный свет. Еще шесть задержали пьяными за рулем. И по-прежнему много любителей превысить скорость. На этот раз за сутки их было 3482.