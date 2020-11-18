Житель Воронежской области вымогал у приятеля деньги, угрожая слесарным ключом

Фигуранту дела 28 лет Фото: из архива «КП»

В Калаче завершилось расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя поселка Колос, которого обвиняют в вымогательстве.

Как установили следователи, обвиняемый летом этого года поссорился со своим приятелем и предложил выяснить отношения в безлюдном месте. Отправившись на «разборки», мужчина прихватил с собой слесарный рожковый ключ «19х20».

Оказавшись наедине с потерпевшим, обвиняемый потребовал у него 20 тысяч рублей, угрожая ключом, а затем несколько раз ударил им по голове своего оппонента. Но и этого мужчине показалось мало: он еще побил несчастного ногами по лицу и различным частям тела.

Материалы уголовного дела передали в Калачеевский районный суд для рассмотрения.