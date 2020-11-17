В Воронеже заместитель прокурора области устроит прием по школьным поборам

Алексей Киреев выслушает жалобы на школьные поборы 20 ноября с 10.00 до 11.00. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

20 ноября с 10.00 до 11.00 заместитель прокурора области Алексей Киреев проведет прием граждан по необычному вопросу. Он выслушает жалобы родителей либо опекунов детей на поборы в школах. Причем как собираемых якобы на нужды образовательных учреждений, так и вымогаемых в иных целях.

Прием пройдет в прокуратуре области по адресу: Воронеж, пер. Красноармейский, 12Б. Записаться на него можно по телефону 8 (473) 260-89-89 до 17.00 19 ноября.

Слухи о поборах в воронежских образовательных учреждениях возникают регулярно. Однако, как правило, к правоохранителям родители не обращаются. Боятся, что их чад начнут в школе, как говорят в народе, гнобить. Как в плане снижения оценок, так и по нагнетанию невыносимой для ребенка психологической атмосферы.